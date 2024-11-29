الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية أخرى على جنوب لبنان

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية أخرى، الجمعة، في جنوب لبنان، بعد غارتين تم الإعلان عنهما، الخميس، وذلك منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربة جاءت ردًا على "نشاط إرهابي وتحريك منصة إطلاق صواريخ محمولة تابعة لحزب الله" في جنوب لبنان.

وكرر الجيش الإسرائيلي أنه "ينتشر في جنوب لبنان وسيعمل بنشاط على فرض اتفاق وقف إطلاق النار".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، قبوله، حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، حذرت سكان جنوب لبنان من التحرك جنوبا إلى أكثر من 70 قرية محددة، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، الجمعة.