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فيديو حماس "وصدمة" والدة رهينة إسرائيلي أمريكي بعد ظهور ابنها وما قاله بمناشدة

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
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(CNN)-- قالت يائيل ألكسندر، والدة الرهينة الإسرائيلي الأمريكي، إيدان ألكسندر، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أكد لها أن "الظروف مهيأة" لصفقة الرهائن، بعد ساعات فقط من نشر حماس مقطع فيديو لابنها وهو يتوسل إلى الزعيم الإسرائيلي والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للإفراج عنه.

فيديو حماس "وصدمة" والدة رهينة إسرائيلي أمريكي بعد ظهور ابنها وما قاله بمناشدة
Credit: HAMAS

وفي وقت سابق، السبت، نشرت حماس مقطع فيديو دعائي يظهر ألكسندر وهو يناشد نتنياهو وترامب ألا ينسياه وأن يفعلا كل ما في وسعهما لتحرير الرهائن المتبقين في غزة، وبينما أصدرت حماس مقاطع فيديو مماثلة في الماضي، كان هذا هو أول فيديو يظهر فيه الإسكندر، وقد وافقت عائلته على نشر وسائل الإعلام للفيديو.

ويبدو أن ابنها إيدان يتعرض للإكراه في الفيديو، حيث يقول إنه محتجز منذ أكثر من 420 يومًا، ويصادف يوم السبت مرور 421 يومًا على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، ويأتي ذلك بعد عام واحد من إطلاق سراح 100 رهينة في اتفاق رهائن ووقف إطلاق نار قصير الأمد بين إسرائيل وحماس في نوفمبر الماضي.

فيديو حماس "وصدمة" والدة رهينة إسرائيلي أمريكي بعد ظهور ابنها وما قاله بمناشدة
Credit: Hostages and Missing Families Forum

لا تستطيع شبكة CNN تأكيد وقت تسجيل الفيديو بشكل مستقل، لكن إيدان يعترف بانتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ويدعوه إلى استخدام النفوذ الأمريكي لإعادة الرهائن إلى الوطن وينتقد إدارة بايدن، ويقول في الفيديو: "من فضلك لا ترتكب الخطأ الذي ارتكبه بايدن".

ويضيف إيدان أيضًا إنه لا يريد أن "ينتهي به الأمر ميتًا مثل مواطنه الأمريكي هيرش"، في إشارة إلى الأمريكي الإسرائيلي هيرش غولدبيرج بولين، الذي قُتل في أسر حماس في أغسطس.

وقالت الأم، التي اختطف مسلحون ابنها إيدان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إنها "صدمت بالفيديو" بينما كانت تتحدث أمام الآلاف في تجمع حاشد، مساء السبت، في "ساحة الرهائن" في تل أبيب، حيث توجد عائلات ويتجمع الرهائن كل أسبوع منذ أشهر لمطالبة الحكومة بإعادتهم إلى وطنهم.

فيديو حماس "وصدمة" والدة رهينة إسرائيلي أمريكي بعد ظهور ابنها وما قاله بمناشدة
يائيل ألكسندر، التي اختطف مسلحون ابنها في 7 أكتوبر من العام الماضيCredit: Paulina Patimer

وأكدت الأم أمام الحشد في تل أبيب على أن الزعيم الإسرائيلي اتصل بها بعد نشر الفيديو، قائلة: "إيدان، حبيبي، نحن نفتقدك كثيرًا، أريد أن أخبرك أنه بناء على طلبك، اتصل بي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ حوالي ساعة، لقد عززني وأكد لي أنه الآن، بعد صفقة لبنان، الظروف مهيأة لإطلاق سراحك وإعادتك إلى الوطن".

وكانت الأم تشير إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، الأربعاء، وتأمل عائلات الرهائن أنه بعد وقف إطلاق النار في لبنان، سيتم التوصل أخيرا إلى اتفاق لإعادة أحبائهم إلى الوطن من غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تحدث مع عائلة ألكسندر السبت عقب ما وصفه مكتبه بـ"نشر فيديو الحرب النفسية الوحشية الذي ورد فيه إشارة مهمة ومثيرة للحياة من إيدان"، وقال نتنياهو إنه يشعر بألم العائلة وأن "إسرائيل تعمل بكل تصميم وبكل السبل على إعادتهم إلى وطنهم مع جميع المختطفين الذين هم في أيدي العدو".

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