هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على حلب.. ماذا يحدث في سوريا؟

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

3 عوامل جعلت نظام الأسد ضعيفًا ومكشوفًا أمام فصائل المعارضة في حلب.. مراسل CNN يوضح

(CNN)-- عادت الحرب الأهلية في سوريا إلى دائرة الضوء بعد أن شن تحالف جديد من المتمردين هجومًا مفاجئًا، اجتاح ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب.

وهي المرة الأولى التي تستولي فيها قوات المعارضة على أراضٍ في حلب منذ عام 2016، مما أدى إلى تحطيم الجمود في حرب لم تنته رسميًا أبدًا.

الصراع المتجدد، الذي قتل أكثر من 300 ألف شخص وأرسل ما يقرب من 6 ملايين لاجئ خارج البلاد، له أيضًا تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ماذا حدث في الحرب الأهلية في سوريا؟

في ذروة الربيع العربي في عام 2011، نزل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى الشوارع في سوريا مطالبين بالإطاحة ببشار الأسد.

قوبل المتظاهرون بالقوة المميتة. وبينما سحقت قوات الأسد الحركة المؤيدة للديمقراطية، بدأت المعارضة المسلحة تتشكل وتتكون من ميليشيات عضوية صغيرة وبعض المنشقين عن الجيش السوري.

كانت قوات المعارضة ــ اللامركزية، التي تتألف من أيديولوجيات مختلفة، ولكن بهدف مشترك يتمثل في الإطاحة بالأسد ــ مدعومة بطرق مختلفة من قِبَل قوى أجنبية إقليمية ودولية.

ومع نمو القوات المناهضة للحكومة، كثف حلفاء سوريا إيران وروسيا دعمهما. وعلى الأرض، ساعد الحرس الثوري الإيراني وكذلك وكيلها اللبناني، حزب الله، في محاربة الجماعات المتمردة المسلحة. وفي السماء، تعززت القوات الجوية السورية بطائرات حربية روسية.

أبدى الإسلاميون المتطرفون، بما في ذلك تنظيم القاعدة، اهتمامهم بسوريا، وتبنوا قضية مشتركة مع المعارضة السورية المعتدلة التي لم ترحب بالمشاركة الجهادية.

ولكن بحلول عام 2014 هيمن المتطرفون وبدأ تنظيم الدولة الإسلامية في الانتشار في جميع أنحاء البلاد. وخوفاً من أن تصبح سوريا بؤرة دائمة للإرهاب، تدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة مع التركيز على القضاء على الجماعة ولكن دون مواجهة النظام السوري.

لقد خاضت قوات سوريا الديمقراطية (SDF) - وهي شريكة للولايات المتحدة تتألف من مقاتلين أكراد - قتالاً ضد داعش، مما أدى فعليًا إلى إنهاء الوجود الإقليمي للمجموعة.

في عام 2020، اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في آخر محافظة متبقية تحت سيطرة المعارضة، إدلب، واتفقتا على إنشاء ممر أمني مع دوريات مشتركة.

لم تحدث أي اشتباكات كبيرة منذ ذلك الحين، لكن الحكومة السورية لم تسترد كل أراضيها. وكما تظهر الأحداث في حلب، فإن المقاومة المسلحة لم تختف أبدًا.

مقاتلون معارضون للحكومة يقومون بدورية في وسط حلب - 30 نوفمبر 2024. Credit: MUHAMMAD HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

لماذا اشتعل الصراع الآن؟

بدأ الهجوم، الأربعاء الماضي، بعد أن شكل المتمردون تحالفًا جديدًا يسمى "قيادة العمليات العسكرية".

واجتاحوا بسرعة القرى خارج حلب، ويقول السكان إنهم يسيطرون على جزء كبير من المدينة، ولم يواجهوا مقاومة تذكر على طول الطريق.

ويقول المقاتلون إنهم يسعون إلى تحرير الأراضي المحتلة وكانوا يردون على الهجمات المتزايدة من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وقد يسعى المتمردون إلى الاستفادة من الحكومة الضعيفة التي ينشغل حلفاؤها الرئيسيون بشدة بصراعات أخرى.

غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022 وضخت القوى البشرية والموارد في الحرب. وروسيا هي الشريك الرئيسي للأسد في حربه الجوية.

وفي الوقت نفسه، عانت إيران من سلسلة من الهجمات من إسرائيل، خاصة ضربات ثقيلة موجهة لحزب الله. وقال محللون لشبكة CNN إن المتمردين السوريين يستخدمون الفراغ الذي تركته المجموعة للتقدم في سوريا.

وتمثل خسارة حلب انتكاسة كبيرة لقوات الأسد. كانت حلب ذات يوم أكبر مدينة في سوريا من حيث عدد السكان وعاصمتها الاقتصادية، وهي واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم.

كانت حلب أيضًا المعقل الرئيسي للمتمردين حتى استولى عليها الأسد في عام 2016. ومع استعادة المتمردين موطئ قدم هناك مرة أخرى، لم يعودوا محاصرين في إدلب، وهو ما قد يؤدي إلى إحداث تأثير الدومينو.

مقاتلون معارضون يلوحون بأسلحتهم وهم يستقلون مركبة في مدينة حلب بشمال سوريا - 30 نوفمبر 2024. Credit: OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

من يقود الهجوم؟

تتكون المجموعة الجديدة من مجموعة واسعة من قوى المعارضة، من الفصائل الإسلامية إلى المعتدلين.

وتقودهم هيئة تحرير الشام، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا كانت تُعرف سابقًا باسم جبهة النصرة.

قطعت الجماعة علاقاتها رسميًا مع تنظيم القاعدة وكانت الحاكم الفعلي في إدلب. وانضمت إليها مجموعات مدعومة من تركيا وأخرى كانت مدعومة سابقًا من الولايات المتحدة.

ومما زاد الوضع تعقيدًا أن قوات سوريا الديمقراطية تولت بعض هذه المناصب.

العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية هم المقاتلون الأكراد من مجموعة تُعرف باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، والتي قاتلت سابقًا مجموعات معارضة سورية أخرى.

تعتبر تركيا المجاورة وحدات حماية الشعب امتدادًا لمجموعة تعتبرها منظمة إرهابية.