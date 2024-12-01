نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، أنها أوقفت تسليم المساعدات من خلال معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، عقب نهب شاحنات المساعدات.

وحذر فيليب لازاريني المدير العام لوكالة الأونروا من أن "القرار الصعب" بوقف عمليات التسليم عبر معبر كرم أبو سالم يأتي في وقت يتفاقم فيه الجوع بشكل سريع. وقال مصدر مشارك في نقل المساعدات داخل غزة لشبكة CNN، الأحد، إن خمس شاحنات أخرى محملة بالدقيق سُرقت بالقرب من المعبر.

وقال فيليب لازاريني في منشور عبر منصة إكس: "لم يكن طريق الخروج من هذا المعبر آمنا منذ أشهر. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات. وبالأمس، حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الغذاء على نفس الطريق. ولكنها سُرقت جميعهًا".

وأضاف لازاريني أن العملية الإنسانية في غزة أصبحت "مستحيلة دون مبرر"، لافتًا إلى عقبات السلطات الإسرائيلية والقرارات السياسية لتقييد كميات المساعدات كعوامل معقدة تسببت في خرق القانون وانهيار النظام في القطاع المحاصر.

وأكد لازاريني أن "مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات تقع على عاتق دولة إسرائيل. ويجب عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان، والامتناع عن شن هجمات على العاملين في المجال الإنساني".

وتم نهب ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات في جنوب غزة الشهر الماضي، فيما وصفته وكالة الأونروا بأنه "أحد أسوأ" الحوادث من نوعها.