كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- بعد يوم من تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار للمرة الأولى منذ تطبيق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، حدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارًا نهائيًا للبنان، محذرًا من أنه في حالة انهيار الاتفاق، فإن إسرائيل ستستهدف الدولة اللبنانية، وليس حزب الله فقط.

وقال يسرائيل كاتس خلال زيارة الثلاثاء للفرقة 146 للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود اللبنانية: "إذا عدنا إلى الحرب، فسنعمل بقوة، وسنذهب إلى عمق أكبر".

وأضاف أنه في حالة انهيار وقف إطلاق النار، "لن تكون هناك أي استثناءات لدولة لبنان. إذا فصلنا حتى الآن دولة لبنان عن حزب الله - وبيروت بأكملها عن الضاحية، التي تعرضت لضربات شديدة - فلن يكون هذا هو الحال بعد الآن".

إذا استهدف الجيش الإسرائيلي صراحة الحكومة اللبنانية، فسيمثل ذلك تصعيدًا كبيرًا. خلال صراعه الذي دام 14 شهرًا مع حزب الله، الذي بلغ ذروته بغزو جنوب لبنان لمدة شهرين وحملة قصف في جميع أنحاء البلاد، أكد الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف حزب الله فقط - على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية أصابت مواقع عسكرية لبنانية وقتلت جنودًا من القوات المسلحة اللبنانية.

باستثناء يوم الثلاثاء، شنّت إسرائيل غارات جوية يومية في لبنان منذ اليوم التالي لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تصرّف "ردًا على العديد من أعمال حزب الله في لبنان والتي شكلت تهديدًا للمدنيين الإسرائيليين، في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "حوالي 100" مرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وأبلغت كل من الحكومتين الأمريكية والفرنسية إسرائيل بشكل خاص أنها تعتقد أنها تنتهك الاتفاق، وفقًا لإذاعة "كان" الوطنية الإسرائيلية.

وأدت هذه الانتهاكات المزعومة إلى قيام حزب الله باستهداف الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، في مزارع شبعا، الاثنين. وفي بيان لها، قال حزب الله إن إسرائيل أخطأت "بإطلاق النار على المدنيين والضربات الجوية في مناطق مختلفة من لبنان، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استمرار انتهاك المجال الجوي اللبناني من قبل طائرات إسرائيلية معادية وصلت إلى العاصمة بيروت".

سقطت تلك القذائف في منطقة مفتوحة ولم تصب أحدًا. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بأنه "انتهاك خطير لوقف إطلاق النار"، وشنت إسرائيل غارات جوية عبر جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل تسعة، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم بعيدًا عن انتهاك وقف إطلاق النار، فإنهم يعملون على تنفيذه.

وقال كاتس، الثلاثاء، مستخدمًا المصطلح الإسرائيلي لمزارع شبعا، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين: "كان أمس الاختبار الأول - إطلاق النار باتجاه جبل دوف وكأنه خارج الصراع المعتاد أو مفتوح للتأويل. بالنسبة لنا، إنه ليس مفتوحًا لأي تفسير. لقد رددنا بقوة، وسنستمر في القيام بذلك".

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، والذي وصفه المفاوضون بأنه أساس هدنة دائمة. ومن المتوقع خلال ذلك الوقت أن ينسحب مقاتلو حزب الله لمسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وبموجب الاتفاق، سينفذ لبنان إشرافًا أكثر صرامة على تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني في البلاد، لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم هناك. وقال كاتس: "سنعمل بكل قوتنا لتطبيق جميع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وسنرد بأقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح".