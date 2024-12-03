Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."سنذهب لعمق أكبر".. إسرائيل تهدد باستهداف الدولة اللبنانية إن انهارت الهدنة - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

"سنذهب لعمق أكبر".. إسرائيل تهدد باستهداف الدولة اللبنانية إن انهارت الهدنة

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
شاهد كيف وصفت مراسلة CNN أجواء الهدنة في لبنان

(CNN)-- بعد يوم من تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار للمرة الأولى منذ تطبيق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، حدّد وزير الدفاع الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذارًا نهائيًا للبنان، محذرًا من أنه في حالة انهيار الاتفاق، فإن إسرائيل ستستهدف الدولة اللبنانية، وليس حزب الله فقط.

وقال يسرائيل كاتس خلال زيارة الثلاثاء للفرقة 146 للجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود اللبنانية: "إذا عدنا إلى الحرب، فسنعمل بقوة، وسنذهب إلى عمق أكبر".

وأضاف أنه في حالة انهيار وقف إطلاق النار، "لن تكون هناك أي استثناءات لدولة لبنان. إذا فصلنا حتى الآن دولة لبنان عن حزب الله - وبيروت بأكملها عن الضاحية، التي تعرضت لضربات شديدة - فلن يكون هذا هو الحال بعد الآن".

إذا استهدف الجيش الإسرائيلي صراحة الحكومة اللبنانية، فسيمثل ذلك تصعيدًا كبيرًا. خلال صراعه الذي دام 14 شهرًا مع حزب الله، الذي بلغ ذروته بغزو جنوب لبنان لمدة شهرين وحملة قصف في جميع أنحاء البلاد، أكد الجيش الإسرائيلي أنه كان يستهدف حزب الله فقط - على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية أصابت مواقع عسكرية لبنانية وقتلت جنودًا من القوات المسلحة اللبنانية.

باستثناء يوم الثلاثاء، شنّت إسرائيل غارات جوية يومية في لبنان منذ اليوم التالي لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تصرّف "ردًا على العديد من أعمال حزب الله في لبنان والتي شكلت تهديدًا للمدنيين الإسرائيليين، في انتهاك للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

قد يهمك أيضاً

في أول كلمة بعد سريان اتفاق الهدنة.. نعيم قاسم يتحدث عن "انتصار" حزب الله ضد إسرائيل

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "حوالي 100" مرة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وأبلغت كل من الحكومتين الأمريكية والفرنسية إسرائيل بشكل خاص أنها تعتقد أنها تنتهك الاتفاق، وفقًا لإذاعة "كان" الوطنية الإسرائيلية.

وأدت هذه الانتهاكات المزعومة إلى قيام حزب الله باستهداف الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، في مزارع شبعا، الاثنين. وفي بيان لها، قال حزب الله إن إسرائيل أخطأت "بإطلاق النار على المدنيين والضربات الجوية في مناطق مختلفة من لبنان، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى استمرار انتهاك المجال الجوي اللبناني من قبل طائرات إسرائيلية معادية وصلت إلى العاصمة بيروت".

سقطت تلك القذائف في منطقة مفتوحة ولم تصب أحدًا. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بأنه "انتهاك خطير لوقف إطلاق النار"، وشنت إسرائيل غارات جوية عبر جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل تسعة، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وزعم مسؤولون إسرائيليون أنهم بعيدًا عن انتهاك وقف إطلاق النار، فإنهم يعملون على تنفيذه.

وقال كاتس، الثلاثاء، مستخدمًا المصطلح الإسرائيلي لمزارع شبعا، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين: "كان أمس الاختبار الأول - إطلاق النار باتجاه جبل دوف وكأنه خارج الصراع المعتاد أو مفتوح للتأويل. بالنسبة لنا، إنه ليس مفتوحًا لأي تفسير. لقد رددنا بقوة، وسنستمر في القيام بذلك".

ينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، والذي وصفه المفاوضون بأنه أساس هدنة دائمة. ومن المتوقع خلال ذلك الوقت أن ينسحب مقاتلو حزب الله لمسافة 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. 

وبموجب الاتفاق، سينفذ لبنان إشرافًا أكثر صرامة على تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني في البلاد، لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم هناك. وقال كاتس: "سنعمل بكل قوتنا لتطبيق جميع تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وسنرد بأقصى قدر من الاستجابة وعدم التسامح".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.