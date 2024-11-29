Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في أول كلمة بعد سريان اتفاق الهدنة.. نعيم قاسم يتحدث عن "انتصار" حزب الله ضد إسرائيل - CNN Arabic
الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

في أول كلمة بعد سريان اتفاق الهدنة.. نعيم قاسم يتحدث عن "انتصار" حزب الله ضد إسرائيل

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الجمعة، إن حزب الله حقق انتصارا في الحرب مع إسرائيل، وذلك في أول تصريحات تلفزيونية له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، منذ صباح الأربعاء الماضي.

وأضاف نعيم قاسم، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة للحزب: "نحن أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في يوليو/تموز 2006، هذا النصر لكل من أحبه وتمناه".

وزعم الأمين العام لحزب الله: "أعداؤنا مهزومون، راقبوا تصريحاتهم، وانظروا إلى صورة عودة الناس عندنا، وصورة عدم عودة النازحين عندهم، الفرحة عندنا في مقابل البكاء والإحباط، الهزيمة تحيط من كل جانب بهذا العدو الإسرائيلي"، حسب وصفه.

وتحدث قاسم عن اتفاق وقف إطلاق النار قائلا: "إنه ليس معاهدة وليس اتفاقا جديدا يتطلب توقيعا من دول، لكنه برنامج يتطلب إجراءات لتطبيق القرار رقم 1701، محور الاتفاق هو جنوب نهر الليطاني، وهو يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني في كل الجنوب، جنوب نهر الليطاني لإخراج قوات العدو الإسرائيلي من هذه المنطقة".

وأردف نعيم قاسم: "هذا الاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية ورؤوسنا مرفوعة".

ووجه نعيم قاسم "تحية لضحايا الحزب، والجيش اللبناني والأجهزة الإسعافية والصحية والدفاع المدني".

وقال إن "التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عند أعلى مستوى ولا يراهن أحد على أي خلاف بيننا".

وأضاف قاسم: "ننحني إجلالا وتقديرا وشكرا لأهلنا في الجنوب، والمدمرة بيوتهم وللجرحى".

كما وجه نعيم قاسم "الشكر لحركة أمل ولرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وإلى كل من إيران والحرس الثوري الإيراني، والمرشد الأعلي الإيراني، على خامنئي وإلى الحوثيين وزعيمهم عبدالملك الحوثي، والرئيس السوري بشار الأسد، والمسلحين العراقيين".

وأكد قاسم أن "دعمنا للقضية الفلسطينية لن يتوقف ويتم بأشكال مختلفة وسيستمر بالطرق المناسبة".

وحول المرحلة المقبلة، أوضح الأمين العام لحزب الله في كلمته: "سنتابع مع شعبنا وأهلنا عملية الإعمار وإعادة البناء وإيواء النازحين، وهي عملية كبرى تتطلب جهودا وصبرا، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية ونأمل أن يتم في الموعد المحدد في 9 يناير/كانون الثاني المقبل، وسيكون حضورنا في الحياة السياسية والاقتصادية مؤثرا، وسنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية والسياة وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية، وستكون المقاومة جاهزة لمحاولات العدو لإضعاف لبنان".

قد يهمك أيضاً

الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار "عدة مرات"

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.