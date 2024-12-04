بلينكن: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "صامد"

كاميرا CNN على الحدود بين إسرائيل ولبنان.. وسكان "شتولا" بحالة "عدم ثقة" من اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني "صامد"، رغم الضربات المتبادلة بين الجانبين.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نحن نستخدم الآلية التي تم إنشاؤها عندما تنشأ أي مخاوف بشأن أي انتهاكات مزعومة ومُبلغ عنها".

وأشار بلينكن إلى أنه يعتقد أن "كلا الطرفين - أي إسرائيل وحزب الله، من خلال الحكومة اللبنانية - أرادا ويستمران في الرغبة في وقف إطلاق النار".

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدرت أنه كانت هناك أي انتهاكات حتى الآن، كرر بلينكن: "هذا هو الغرض الكامل من الآلية التي أنشأناها والتي يتم استخدامها".

وتابع: "نتلقى تقارير عن الانتهاكات، وننظر فيها، ونتعامل مع الأطراف، وهذا بالضبط ما فعلناه".

ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل بأنها ترتكب انتهاكات، لكنه لم ينكر التقارير.

وقال بلينكن: "لن أرد على أي محادثات دبلوماسية خاصة أجريناها أو أدخل فيها. كل ما يمكنني قوله هو أن الآلية التي أنشأناها مع فرنسا للتأكد من مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذه بشكل فعال تعمل".

وأكد بلينكن على أنه "لن يتكهن بما سيحدث في المستقبل" مع وقف إطلاق النار، موضحًا: "دعونا نرى أين سنكون بعد الأيام الستين الأولى. ولكن ما نريده في المقام الأول هو أن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم" في شمال إسرائيل وجنوب لبنان.