هل إيران قادرة على تصنيع أسلحة نووية؟.. الاستخبارات الأمريكية تجيب

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

"التفويت أو الزيادة أو المراهنة بالكل".. خبير يوضح لـCNN خيارات إيران "السيئة" بعد الهجوم الإسرائيلي

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مصدر إيراني رفيع لـCNN: إيران ستنفذ ردًا حاسمًا ومؤلمًا ضد إسرائيل

(CNN)-- ذكر تقرير جديد للاستخبارات الأمريكية أن إيران قادرة على إنتاج "أكثر من 12" قنبلة نووية إذا قامت بتخصيب مخزوناتها من اليورانيوم، لكن القيادة الإيرانية لم تتخذ بعد قرارا بصنع مثل هذا السلاح.

ووفقا للتقرير الصادر عن الاستخبارات الوطنية، تتمتع طهران بـ"القدرة على إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة بسرعة إذا اختارت ذلك بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 %".

وأضاف أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، جعلت طهران نفسها في وضع أفضل لإنتاج سلاح نووي من خلال تخصيب المزيد من اليورانيوم، مما أدى إلى إنشاء مخزونات تتجاوز بكثير طموحات إيران النووية المدنية المزعومة".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، دفع رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في إبريل/نيسان المسؤولين الإيرانيين إلى مناقشة أهمية الأسلحة النووية على الردع بشكل علني".

وذكر التقرير أنه "إذا قررت إيران مواصلة إنتاج الأسلحة النووية، فإنها تمتلك البنية الأساسية والخبرة لإنتاج اليورانيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرعة في عدة منشآت تحت الأرض".

وتقدر الولايات المتحدة أيضا أن "إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة وتستمر في تحسين دقة وقوة فتك الصواريخ وموثوقيتها، بما في ذلك استخدام الدروس المستفادة من هجوم إبريل على إسرائيل".

وذكر التقرير أن "طهران قد تجمع أيضا بيانات عن الحرب في أوكرانيا عندما تستخدم روسيا الصواريخ الباليستية الإيرانية القريبة المدى هناك".

ووفقا للتقرير، فإن التقييم كان في أواخر سبتمبر/ أيلول، أي قبل شهر تقريبا من شن إسرائيل ضربات ضد إيران ردا على هجوم صاروخي باليستي ضخم في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية توني راداكين، الخميس إن الهجوم الإسرائيلي دمر قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية لـ"مدة عام".