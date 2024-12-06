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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

شهود: الجيش الإسرائيلي قتل أربعة أطباء بمداهمة لمستشفى كمال عدوان شمال غزة

الشرق الأوسط
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غرف متفحمة وقصف متتال.. طبيب يوثق غارات إسرائيلية مستمرة على مجمع كمال عدوان في غزة

(CNN)-- قال شهود عيان، الجمعة، إن أربعة أطباء في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة المحاصر، قُتلوا، الجمعة، بعد أن دخلت القوات الإسرائيلية المجمع، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في المناطق المحيطة بالمستشفى.

وذكر الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى، أن القوات الإسرائيلية خلال عمليتها أجبرت العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى على مغادرة المنشأة، ودمرت الإمدادات الطبية الحيوية، حسب قوله.

وأضاف أبو صفية أنه في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أرسل الجيش الإسرائيلي شخصين بملابس مدنية إلى المستشفى، وطلبا من الناس عبر مكبر صوت إخلاءه. وأوضح أن الجيش احتجز "عددا كبيرا" من الشباب خلال المداهمة التي استمرت ساعتين، بينهم عاملون في مجال الصحة وفلسطينيون لجأوا للمستشفى.

وقال أبو صفية إن القوات الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف ومباشر، بينما كانت المركبات العسكرية تحاصر المستشفى، قبل أن تحاصر المرضى والنازحين والعاملين الصحيين في الساحة واقتادتهم بالقوة إلى نقطة تفتيش تقع إلى الجنوب باتجاه مدينة غزة.

وأضاف أبو صفية في بيان، الجمعة: "في البداية، كانت هناك سلسلة غارات جوية على الجانبين الشمالي والغربي للمستشفى، رافقتها نيران مكثفة ومباشرة. اقتربوا مني وأمروني بإجلاء جميع المرضى والنازحين والطاقم الطبي، ونقل الجميع في ساحة المستشفى واقتادوهم بالقوة إلى نقطة التفتيش".

وقال أبو صفية إن أعضاء الوفد الطبي الإندونيسي، وهم الفريق الوحيد الذي يجري عمليات جراحية في كمال عدوان، كانوا من بين الذين أُجبروا على المغادرة ولم يُسمح بعودتهم.

وبعد ساعات، انسحبت القوات الإسرائيلية من المستشفى التي تُعتبر أحد آخر المرافق العاملة المتبقية في شمال غزة. وأضاف أبو صفية أن موظفي المستشفى والمرضى غادروا المنشأة فوجدوا مئات القتلى والجرحى في الشوارع المحيطة.

وأظهرت صورة نشرها الدكتور أبو صفية على وسائل التواصل الاجتماعي ما لا يقل عن 17 جثة بفناء المستشفى. وقال إن 20 شخصا آخرين أُصيبوا بجروح "وهم بحاجة إلى رعاية عاجلة". وأضاف أبو صفية لشبكة CNN أن الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا بالغة بقدرات توليد الأكسجين، وأنه لا يوجد الآن سوى جراحين اثنين "مبتدئين" في المستشفى.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على مزاعم أبو صفية.

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في قصف إسرائيلي ليلي على منازل حول مستشفى كمال عدوان، وفقا للدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة. 

وبحسب وزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقل عن 1050 عاملا بمجال الصحة منذ أن شنت إسرائيل حربها في غزة بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وشن الجيش الإسرائيلي توغلا جديدا على ثلاث مدن في شمال قطاع غزة في 5 أكتوبر الماضي، قائلا إنه يستهدف تواجد حماس في المنطقة.

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