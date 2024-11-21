“إنه مليء بالحروق.. وهو الناجي الوحيد": نازحون من غزة يفرون من الشمال بعد غارات إسرائيلية

"كل الجثث أشلاء".. فلسطيني يروي ما حدث بعد غارة إسرائيلية بجباليا في شمال غزة

(CNN)-- قال مسؤول طبي في غزة لشبكة CNN، الخميس، إن 65 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على شمال القطاع خلال الليل، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأضاف المسؤول وهو الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة بيت لاهيا، أن المصابين ما زالوا يصلون إلى المستشفى.

وتابع أبو صفية أن "الفريق الطبي في المستشفى انتشل 65 شهيداً من تحت الأنقاض"، لافتا على أن الأطباء والطواقم الطبية يقومون بانتشال الجثث من تحت الأنقاض "بأيديهم"، بسبب غياب فرق الإنقاذ.

وأضاف: "سيتحول المستشفى إلى مقبرة جماعية إذا لم يتم التدخل العاجل من المنظمات الدولية، ولم يتم إدخال الإمدادات الطبية.. لا توجد سيارة إسعاف واحدة متوفرة في شمال غزة".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.