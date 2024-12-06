نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN) – أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، الجمعة، السيطرة على مدينة الرستن وبلدة تلبيسة الاستراتيجيتين في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على سيطرتها على مدينة حماة.

وقال الناطق باسم ما يُعرف بـ"إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إدارة العمليات العسكرية تحكم سيطرتها على مدينة الرستن الاستراتيجية وبلدة تلبيسة شمال حمص ضمن عملية ردع العدوان".

وأكدت وسائل إعلام موالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أنباء دخول فصائل المعارضة إلى الرستن وتلبيسة.

وتبعد تلبيسة مسافة 13.8 كم عن مركز مدينة حمص، في حين تصل المسافة بين مركز المدينة والرستن حوالي 21 كم.

وتحدث عبد الغني عن قصف للطيران السوري على المناطق التي سيطرت عليها المعارضة في ريف حمص الشمالي، في حين لم يصدر بعد أي تأكيد من جانب الحكومة في دمشق حول هذه الأنباء.

وتهدف فصائل المعارضة المسلحة في هذه المرحلة إلى إحكام السيطرة على مدينة حمص وريفها بعد النجاح المفاجئ بالسيطرة على مدينتي حلب وحماة الاستراتيجيتين.