إسرائيل تدعي قتل قائد هجوم "كيبوتز ناحال عوز" في 7 أكتوبر

نشر الجمعة ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024

إدارة بايدن تعمل على تأمين وقف إطلاق النار في غزة بعد إعراب حماس عن التزامها "بالتعاون"

المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة.. ترقب لموقف "حماس" بعد مقتل السنوار

(CNN)-- ادعى الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحد قادة الهجوم على "كيبوتز" وقاعدة عسكرية خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت ناحال عوز واحدة من العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة والتي هاجمتها الجماعة المسلحة خلال هجومها المميت، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على غزة قبل أكثر من عام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته الجوية "قصفت وقضت على عدد من كبار الإرهابيين من كتيبة الشاطئ التابعة لحماس"، مضيفا: "تم القضاء على مجدي عقيلان نائب قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس وقائد سرية".

ولفت الجيش إلى أن عقيلان كان أحد قادة مذبحة ناحال عوز في 7 أكتوبر وكان مسؤولاً عن الأنشطة الإرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في شمال ووسط غزة.

وأضاف البيان: "تم أيضا تصفية ممدوح مهنا، وهو عضو بارز في وحدة الأنفاق في قطاع غزة التابع لحماس، والذي تسلل إلى ناحال عوز في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان يدير تخطيط وبناء أنفاق حماس، فضلا عن التدريب تحت الأرض للناشطين".

ولم تعلق حماس بعد على مزاعم القتل.