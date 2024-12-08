نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

بعد سيطرة المعارضة على حماة.. إليك أين تقف الأمور في سوريا الآن

(CNN)-- قالت فصائل المعارضة السورية المسلحة إنها ستركز على دمشق، بعد الاستيلاء على أربع مدن في يوم واحد إلى الجنوب والشمال من العاصمة.

وقال المقدم حسن عبد الغني، المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية"، في وقت مبكر من صباح الأحد: "تمكنا من تحرير أربع مدن سورية في غضون 24 ساعة: درعا والقنيطرة والسويداء وحمص، وعملياتنا مستمرة لتحرير ريف دمشق بالكامل، وأعيننا على العاصمة دمشق".

وتضم الانتفاضة المسلحة في سوريا مجموعات متمردة متعددة، من قيادة العمليات العسكرية - التي بدأت في الشمال الغربي واستولت منذ ذلك الحين على المدن الرئيسية في حلب وحماة وحمص - إلى مجموعات المتمردين الجنوبية التي انضمت إلى القتال الجمعة.

في غضون الساعة الماضية، قالت قيادة العمليات العسكرية إنها "حررت بالكامل" مدينة حمص.

وفي يوم الجمعة، بدأت مجموعة متمردة جديدة هجومًا جديدًا في محافظة درعا الجنوبية واستولت بسرعة على مدينة درعا، قبل أن تكتسح الريف وتصل إلى ضواحي دمشق.

في محافظة السويداء المجاورة، انضمت الأقلية الدينية الدرزية في سوريا إلى القتال ضد نظام الأسد، الجمعة.

وبحلول مساء السبت، بدأت الجماعات المتمردة في تطويق دمشق وكانت نشطة في عدة جيوب من ضواحي المدينة، على بعد أميال قليلة من القصر الرئاسي في الوسط.