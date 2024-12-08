شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يراقب الوضع في سوريا "عن كثب"، مع التركيز على "تحركات ومصالح إيران".

خلال زيارة إلى الحدود السورية، السبت، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلية هيرتسي هاليفي، إن القوات الإسرائيلية لا تتدخل في الأحداث في سوريا، لكنها "تعمل على إحباط ومنع التهديدات في المنطقة، وإعداد خطط لخيارات مختلفة"، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وقال هاليفي: "التركيز الأساسي هو على مراقبة تحركات ومصالح إيران، وهي أولويتنا القصوى. التركيز الثانوي هو على الفصائل المحلية (المتمردة) التي تسيطر على المنطقة... وضمان عدم توجيه أفعالها إلينا عن طريق الخطأ".

على مدار العقد الماضي، حافظت إيران على وجود عسكري في سوريا كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. كما تستخدم البلاد كطريق إمداد لتوجيه الأسلحة إلى وكلائها الإقليميين بما في ذلك حزب الله في لبنان.

وقال هاليفي أيضًا إن إسرائيل تعزز قواتها على طول الحدود السورية وأن قواتها "عازمة على منع أي انتهاك لسيادة دولة إسرائيل".

جاءت تصريحات هاليفي بعد أن أعلنت إسرائيل أنها ساعدت قوات الأمم المتحدة في سوريا في صد هجوم في منطقة قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وفي رد فعل على الحادث، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل "لا تتدخل في الصراع الداخلي في سوريا".