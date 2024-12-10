نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

بدأ حياته في المنفى خوفًا من أن تلاحقه جرائمه الشنيعة.. كواليس انهيار نظام الأسد

سوريا ما بعد الأسد.. مراسلة CNN تلقي نظرة على أبرز ما قاله بايدن حول ما حدث

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن بلادها تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتتوقع أن الشعب السوري سيرغب في محاكمة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي محاكمة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على الرغم من رفض مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين: "نحن ندعم عمل المحكمة الجنائية الدولية"، واصفا رفض مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بأنه "نزاع قضائي".

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالأسد، أظن أنه قبل أن تصل إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن الشعب السوري ربما يريد عودته ومحاكمته على جرائمه في سوريا".

وتابع ميلر أنه من غير المرجح أن يقوض رفض الولايات المتحدة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل ولكن قبول عملها في قضايا أخرى مصداقية الولايات المتحدة.

وقال: "أعلم أن لدينا خلافات مع دول أخرى في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا خلاف بحسن نية حول المجالات التي تتمتع فيها المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص والتي لا تتمتع به، استناداً إلى حقيقة عدم وجود دولة فلسطينية معترف بها".