(CNN)—عقّب القنصل العام الإسرائيلي الأسبق في نيويورك، ألون بينكاس، على التحركات العسكرية الإسرائيلية والضربات المكثفة التي قامت بها داخل سوريا ومنطقة مرتفعات الجولان خلال الأيام القليلة الماضية بعد سقوط نظام بشار الأسد ووصول فصائل المعارضة للسلطة.

وقال بينكاس في مقابلة مع CNN: "إنها (الضربات) احترازية ووقائية، لا يوجد هدف سياسي هنا، والغرض منه هو منع أي جماعة مسلحة أو جماعة جهادية من الاستيلاء على تلك المعدات العسكرية، وتلك الذخائر، وتلك الآلات الحربية، وأنظمة الأسلحة تلك، والأهم من ذلك، الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "الآن، نعلم جميعًا ما هي هيئة تحرير الشام، وهي جماعة المعارضة الرئيسية التي استولت على حلب ثم دمشق، لكن ما لا نعرفه هو من سيسيطر على سوريا؟ هل ستكون لها حكومة مركزية مستقرة، أم أنها ستنقسم إلى ثلاث أو أربع أو خمس، ربما، مناطق، تسيطر على كل منها أو تحكمها ميليشيا مختلفة، واحدة عن طريق الأتراك، أحدهما هو الجيب العلوي في اللاذقية، حيث تنتمي عائلة الأسد، واحدة لهيئة تحرير الشام، واحدة من قبل الميليشيات الأخرى، لذا، ومن أجل منع أي أعمال عدائية في المستقبل القريب، اتخذت إسرائيل خطوات وقائية حتى لا تقع تلك الأسلحة في الأيدي الخطأ، ونحن لا نعرف حتى أي الأيدي جيدة وأي الأيدي شريرة".

وتابع قائلا: "انظروا، لقد تفاجأت إسرائيل مثل أي شخص آخر بهذه المفاجأة المذهلة (سقوط نظام الأسد)، لقد ذكّر الجميع بالمقولة القديمة كيف تصبح مفلسا؟ حسنًا، أولاً، أفعل ذلك تدريجيًا، ثم أفعله فجأة، وهذا بالضبط ما حدث للنظام، وإذا كنتم تتذكرون، في السنوات العديدة الماضية، كانت إسرائيل تدعم نظام الأسد بهدوء وضمنًا، رغم علاقاته بإيران، ورغم أن سوريا كانت قناة أسلحة لحزب الله، لذلك، فاجأ هذا الجميع".