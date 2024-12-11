المعارضة السورية تعلن "السيطرة" على دير الزور.. ومصدر كردي يعلق

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

من هو المسؤول الحقيقي في سوريا الآن؟ خبيران يوضحان لـCNN رأيهما

(CNN)-- أعلنت قوات المعارضة السورية بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام السيطرة، الثلاثاء، السيطرة على مدينة دير الزور بشرق البلاد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني: "نعلن أن مدينة دير الزور ومطارها العسكري محرران بالكامل".

وفي المقابل، قال مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، لشبكة CNN ،إن القوات الكردية انسحبت فقط من الضفة الغربية لنهر الفرات في مدينة دير الزور، حيث تقدموا مؤخرا.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على جزء من المدينة شرق الفرات في عام 2017 بعد طرد تنظيم داعش.

ويظهر مقطع فيديو حددتCNN موقعه جغرافيا رجالا يرتدون ملابس مموهة خارج المبنى الإداري الإقليمي في المدينة.

ويبدو أن اثنين على الأقل من الرجال مسلحون ويرتدون دروعا واقية، قبل أن تنتقل الكاميرا عبر واجهة المبنى الحكومي الذي يحمل علم النظام السوري السابق، يمكن رؤية عربة مدرعة وشاحنتين إضافيتين.

والمدينة هي عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تضم حقول للنفط والقمح.