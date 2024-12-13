نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، استعداد بلاده للتوسط لحل "الخلاف" بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة ولإحلال الأمن والسلام في السودان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، ووكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودا، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حيث أكد أردوغان خلال الاتصال "حرص تركيا على وحدة السودان واستقراره"، مجدداً دعم تركيا للشعب السوداني بكل الإمكانيات.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن "أردوغان أبلغ رئيس مجلس السيادة السوداني أنه بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات".

كما أشار أردوغان في اتصاله مع البرهان إلى أن "تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيسهم في السلام في المنطقة"، طبقا لوكالة "الأناضول".

وأعلن أردوغان استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا، مشيراً إلى استئناف عمل الخطوط التركية قريباً، واستعداد بلاده لبذل الجهود لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، أشاد عبدالفتاح البرهان بـ"مواقف تركيا الداعمة للسودان"، مثمناً جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ومعالجتها للكثير من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى نجاحها في معالجة الملف السوري، طبقا لما ذكرت وكالة "سونا".

ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بـ"أي دور تركي يسهم في وقف الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع"، كما أكد "ثقته في مواقف الرئيس التركي وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته"، حسبما أفادت وكالة "سونا".