(CNN)—عقّبت المستشارة السابقة بوزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) لشؤون الشرق الأوسط، ياسمين الجمل، على التصريح الذي أدلى به مستشار الإدارة الأمريكية للأمن القومي، جيك سوليفان عن بداية ما أسماه "شرق أوسط مختلف" في مؤتمر صحفي.

وقالت الجمل في مقابلة مع CNN: "في البداية، ما قاله جيك سوليفان لأنني كنت أشاهد مؤتمره الصحفي بالفعل. ولاحظت أنه قال إن هذه هي بداية شرق أوسط مختلف، وهي منطقة تكون فيها إيران أضعف وإسرائيل أقوى، وهذا صحيح بلا شك من الناحية العسكرية والأمنية في الوقت الحالي".

وتابعت: "في اللحظة الحالية التي نعيشها، لقد تم القضاء على حزب الله بالكامل، لقد تم القضاء على حماس، لقد فقدت إيران شريان الحياة الذي كانت تزود به حزب الله عبر سوريا، وفقدت حليفها في سوريا، فرار الرئيس بشار الأسد، رغم أن الأسد أصبح في النهاية عبئًا على إيران وروسيا".

وأضافت: "من الصحيح تماماً أن إسرائيل خرجت من هذا الوضع أقوى عسكرياً وإيران أضعف، ومع ذلك، فإنني سأحذر كثيرًا من محاولة النظر إلى هذا باعتباره انتصارًا أمنيًا طويل المدى لإسرائيل وخسارة لإيران، لأنه في نفس الوقت الذي حققت فيه إسرائيل كل هذه النجاحات العسكرية، هناك أيضًا الكثير من القضايا التي لم يتم حلها، القضايا الدبلوماسية والقضايا السياسية، ولا تزال هناك قضية إسرائيل وفلسطين طويلة الأمد، وما إذا كان سيكون هناك حل الدولتين أم لا، هناك حل طويل الأمد لكيفية سير حزب الله، سواء كان سيتحول إلى قوة سياسية بحتة في لبنان أو ما إذا كان سيحاول إعادة تنظيم صفوفه. وبطبيعة الحال، نستطيع أن نفترض أننا لا نستطيع إلا أن نفترض أن إيران لن تتخلى عن طموحاتها الإقليمية وستحاول إيجاد وسيلة على مدى السنوات القليلة المقبلة لإعادة تجميع صفوفها.."

وأردفت: "الآن لدينا سوريا أيضاً، وما كنت أقلق بشأنه كان عندما رأيت هذه الضربات الإسرائيلية على سوريا، وقصف ليس مواقع الأسلحة الكيميائية فحسب، بل البنية التحتية العسكرية أيضًا، إنها (إسرائيل) تدخل بشكل أساسي وقبل إعطاء الفرصة للسوريين ليقرروا ما يريدون للمستقبل وتشكيل حكومة انتقالية وأخرى أكثر ديمومة، قرروا أن الوضع في سوريا هو إما الأسد أو الإرهابيون، ومن التجربة، عندما يكون لديك مثل هذه الرؤية الثنائية للمنطقة، ينتهي الأمر بأن تكون نبوءة ذاتية التحقق.. أود فقط أن أحذر من العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا والذي قد ينتهي به الأمر إلى إعطاء مجموعات مثل داعش ذريعة لتجنيد أشخاص في منظماتهم باستخدام الضربات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي كذريعة، وثانياً، توحيد المجموعات والأشخاص الذين قد لا يكون لديهم الكثير من القواسم المشتركة مع ذلك العدو المشترك، هذا مجرد منظور قصير المدى مقابل منظور طويل المدى".

وألقت الجمل الضوء على أن "هيئة تحرير الشام، الجولاني، يقول كل الأشياء الصحيحة، ويفعل كل الأشياء الصحيحة، لقد أشاروا إلى أنهم منفتحون لسماع الانتقادات من السوريين حول الطريقة التي يتصرفون بها في هذه الأيام الأولى وأنهم على استعداد للتحدث إلى الجهات الفاعلة الخارجية أيضًا لمعرفة أفضل طريقة للمضي قدمًا.. إنهم لا يتخذون أي قرارات ضخمة مثل ضرورة رحيل الروس أو قيام الإيرانيين بذلك، أو أنهم حتى لا يقولون أي شيء عن الإسرائيليين في الوقت الحالي، لذلك فهم يأخذون الأمر خطوة بخطوة، وأعتقد أن الحفاظ على عقل متفتح تمامًا فيما يتعلق بكيفية سير المستقبل.."

وختمت: "عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، أعتقد أن واشنطن يجب أن تفعل بعض الأشياء بسرعة، الأول هو النظر في العقوبات التي فرضوها على سوريا وما يمكن رفعه للسماح بمزيد من السهولة في التعامل مع الأطراف في سوريا في الوقت الراهن، الأمر الذي أصبح حاسماً، المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدات في سوريا، ومن ثم التفكير في الطريقة التي يريدون بها التعامل مع هيئة تحرير الشام، التي لا تزال مدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية. أعتقد أن هناك فرصة هنا لتشكيل تحركات للمضي قدمًا من خلال القول بأن التصنيف الإرهابي ليس شيئًا دائمًا، ولكنه يمكن إزالته إذا قالت هيئة تحرير الشام وفعلت الأشياء الصحيحة للمضي قدمًا."