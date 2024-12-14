وصول عدد القتلى في غزة إلى 44,875 وهذا عدد الجرحى منذ 7 أكتوبر

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

شاهد كيف وصفت عاملة إغاثة الوضع في غزة في ظل سوء الأحوال الجوية

(CNN)-- قتل ما لا يقل عن 44,875 فلسطينيا وأصيب 106,454 آخرين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقصف الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بريا وجويا بصورة كثيفة ليل الخميس وحتى الجمعة، بحسب مدير المستشفى الذي وصفه بأنه قصف "كارثي".

وارتفع عدد قتلى القصف الجوي الإسرائيلي على مجمع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الخميس، إلى 40، بحسب ما أفاد مصدر في مستشفى العودة في القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي العديد من الهجمات القاتلة على النصيرات خلال حربه مع حركة حماس في غزة، بما في ذلك عدة مدارس تديرها الأمم المتحدة تؤوي النازحين، وقال الجيش الإسرائيلي إن أهدافه كانت مجمعات تابعة لحماس تعمل داخل المدارس.



