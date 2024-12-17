إيران: لم ندعم شخصًا في سوريا.. ولدينا "شروط" لإعادة فتح سفارتنا

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت إيران إن لديها "شروطًا" لإعادة فتح سفارتها في دمشق، نافية أن يكون وجودها في سوريا إبان نظام بشار الأسد كان هدفه "الهيمنة أو إحياء الامبراطوريات الماضية".

في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، إن "إعادة فتح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا مدرج على جدول أعمالنا، ومتى توفرت الشروط اللازمة سيتم تنفيذ هذا الإجراء".

وقال بقائي إن "تواجدنا في سوريا كان حضورًا أساسيًا ومبدئيًا وخروجنا سيكون بطريقة مسؤولة ولم نسعى إلى فتح هذا البلد أو السعي إلى الهيمنة، أو إحياء الإمبراطوريات الماضية من خلال تواجدنا في سوريا وما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في ضمان أمن شعب هذا البلد ضد التطرف العنيف والإرهاب".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "تواجدنا في سوريا كان استشاريًا ولم ندعم أو ندافع أبدًا عن أي شخص أو جماعة أو حزب معين في هذا البلد".

وتابع المتحدث: "ما كان مهمًا بالنسبة لنا في سوريا هو المساعدة في الحفاظ على أمن وسلامة أراضي سوريا كدولة مهمة في المنطقة لأننا نعتقد بأن الأمن والاستقرار في كل دولة في المنطقة سيضمن الأمن والاستقرار في غرب آسيا".