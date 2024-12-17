نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اجتماعاته مع زعيم فصائل المعارضة السورية، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير، بأنها "لحظة أمل".

وكتب فليتشر، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء: "لحظة من الأمل الحذر في سوريا". لقد شعرت بالتفاؤل من اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك المناقشات البناءة مع قائد الإدارة الجديدة، السيد أحمد الشرع".

وقال فليتشر إنه بات هناك "أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي" الموجه إلى سوريا.

وفي بيان للأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، قال أنطونيو غوتيريش، إن مشاورات فليتشر في دمشق بحثت توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأضاف غوتيريش: "إنني أرحب بالتزام حكومة تصريف الأعمال بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. كما أرحب بالاتفاق على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية... والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع".

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى "أن يحتشد خلف" الشعب السوري "لبناء مستقبل أفضل".