(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN ، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بالبقاء في منطقة جبل الشيخ في سوريا "حتى نهاية 2025 على الأقل".

واستولت إسرائيل على الجبل، أعلى قمة في سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد أمام تحالف بقيادة "هيئة تحرير الشام" في وقت سابق من هذا الشهر، فيما وصفه المسؤولون الإسرائيليون بما في ذلك نتنياهو في البداية بأنه "إجراء أمني مؤقت".

وقال المصدر إن إسرائيل تأمل أن يمنح التاريخ المحدد وقاا كافيا لاستقرار الوضع السياسي والأمني ​​في البلاد، وكذلك أن يكون لديها وضوح بحلول ذلك الوقت بشأن ما إذا كان قادة سوريا الجدد يعتزمون احترام اتفاق 1974 الذي أنشأ منطقة عازلة على طول الحدود المشتركة، وفصل قوات البلدين بعد الحرب التي اندلعت في 1973.