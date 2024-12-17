توغل الجيش الإسرائيلي ومزاعم "عدم توجه قواته نحو دمشق".. ما الذي يحدث عسكريًا في سوريا؟

بعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سورية

(CNN)-- زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، جبل الشيخ في جنوب سوريا، الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على قمته وسفوحه السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية الأسبوع الماضي.

وانضم إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي تعهد بأن يبقى الجيش على جبل الشيخ "لأي فترة زمنية مطلوبة".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "هنا لحماية مجتمعات مرتفعات الجولان ومواطني دولة إسرائيل من أي تهديد، من أهم مكان يمكن القيام بذلك فيه".

وأضافت وزارة الدفاع أن قوات الجيش الإسرائيلي على جبل الشيخ تلقت تعليمات ببناء التحصينات والدفاعات، "من أجل الاستعداد الكامل لاحتمال البقاء هناك لفترة طويلة".

تقع قمة جبل الشيخ في سوريا، في منطقة عازلة كانت تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية لمدة خمسين عامًا حتى نهاية الأسبوع الماضي، عندما سيطرت عليها القوات الإسرائيلية. حتى سقوط الأسد، كانت القمة منزوعة السلاح ودورياتها من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة - أعلى موقع دائم لها في العالم.

الجمعة، أمر كاتس الجيش بالاستعداد للظروف القاسية للانتشار الشتوي. وقال في بيان: "بسبب التطورات في سوريا، من الأهمية الأمنية الهائلة الحفاظ على سيطرتنا على قمة جبل الشيخ".

وقال كاتس خلال الزيارة: "حتى في عصر الأسلحة بعيدة المدى، فإن الارتفاع والجاذبية لهما أهمية كبيرة. لن نسمح بالعودة إلى حالة التهديدات على غرار السابع من أكتوبر لحدود دولة إسرائيل".

كان من المتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة، الثلاثاء، في محاكمته الطويلة في الفساد، لكنه حصل على إعفاء خاص لتخطي شهادته.

استولت إسرائيل على مرتفعات الجولان، وهي هضبة استراتيجية في جنوب غرب سوريا تجاور جبل الشيخ، في حرب عام 1967 واحتلتها منذ ذلك الحين. حاولت سوريا استعادة المنطقة في هجوم مفاجئ عام 1973، لكنها فشلت، وضمتها إسرائيل عام 1981.

الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي، لكن الولايات المتحدة اعترفت بمطالبة إسرائيل بالجولان خلال الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مارس/آذار 2019.