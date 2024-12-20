الأمم المتحدة تعلن عدد السوريين العائدين لبلادهم منذ سقوط بشار الأسد

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

(CNN)-- أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن حوالي 100 ألف مهاجر سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانوا سيبقون هناك لفترة طويلة.

وقالت إيمي بوب، مديرة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، للصحفيين، الجمعة، إن 150 ألف نازح داخلي إضافي عادوا إلى "قراهم أو مدنهم الأصلية".

وأضافت إيمي بوب: "لكنني أعتقد أن الوضع متغير، ففي بعض الحالات يعود بعض الأشخاص، ويقيمون أوضاعهم ثم يغادرون مرة أخرى، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من البقاء لفترة أطول".

وأشارت إيمي بوب إلى أن الأمم المتحدة تتوقع تدفقا كبيرا للأشخاص الذين سيعودون إلى البلاد حيث "يوجد 7 ملايين شخص غادروا سوريا خلال السنوات الـ14 الماضية".