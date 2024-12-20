نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قال مصدر مطلع على الاجتماع لشبكة CNN، الجمعة، إن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق، التقى زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع).

والوفد الذي يضم مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روغر كارستينز، والمستشار الأول في شؤون الشرق الأوسط، دانيال روبنشتاين، هو أول وفد يزور سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

ووصف المصدر الاجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، الملقب باسم أبو محمد الجولاني، بأنه "مثمر".

والجولاني، الحاكم الفعلي لسوريا الآن، رُصدت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عنه، في حين أن هيئة تحرير الشام هي جماعة مصنفة على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إنه لا يوجد عائق قانوني أمام التعامل مع الجماعة أو مسؤوليها.

وكان الوفد الأمريكي الموجود حاليا في دمشق أعلن إلغاء مؤتمره الصحفي المقرر، الجمعة، "بسبب مخاوف أمنية".

وفي بيان صحفي، قالت رنا حسن، المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في دمشق، إن الوفد سيعقد بدلا من ذلك إحاطة افتراضية في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (12:30 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة).