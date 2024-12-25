نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر ما أحدثه من دمار

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

نتنياهو: وجهنا "ضربات ساحقة" للأعداء في الأيام الماضية.. ماذا قال عن حماس والحوثي وحزب الله؟

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وتفعيل الإنذارات في وسط إسرائيل خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في منشور منفصل: "للمرة الخامسة خلال أسبوع، تم إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعدما أطلق الإرهابيون الحوثيون في اليمن هجوما صاروخيا".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أصدر تعليماته للدبلوماسيين الإسرائيليين في أوروبا بالسعي إلى تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة "إرهابية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء.

وقال ساعر: "الحوثيون يشكلون تهديدا ليس فقط لإسرائيل، بل وأيضا للمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف أن "التهديد المباشر لحرية الملاحة في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم يشكل تحديا للمجتمع الدولي والنظام العالمي، أول وأبسط شيء يجب القيام به هو تصنيفهم كمنظمة إرهابية".

وأطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ بشكل روتيني على إسرائيل وعطلت الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، فيما قالت إنه رد على الحرب في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقها الحوثيون صاروخا على تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا.

وقبل أيام، اعترضت إسرائيل صاروخا آخر، حيث تسببت الشظايا في أضرار جسيمة لمدرسة بالقرب من تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فيديو، الأحد: "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، فإننا سنتصرف ضد الحوثيين"، مضيفًا "في هذه الحالة، نحن لا نتصرف بمفردنا".

وشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات ضد أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.