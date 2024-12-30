نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2024

"حلم بعد كابوس".. أمريكية من أصل سوري تروي لـCNN شعور عودتها بعد سقوط الأسد

"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، تلقيه دعوة رسمية لزيارة السعودية، قائلا إنه يتطلع بأن تكون أول زيارة خارجية إلى المملكة.

وكتب الشيباني، في حسابه عبر منصة إكس، الإثنين: "تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة".

وأضاف: "أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات".

في وقت سابق الإثنين، أجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، زيارة إلى دمشق، وعقدا مباحثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

في مؤتمر صحفي في دمشق، بحضور الشيباني، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن الزيارة تأتي لتقديم "رسالة خليجية موحدة مفادها التأكيد على دعم الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البديوي: "نولي أهمية كبيرة للملف السوري.. وسندعم دمشق سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا". وقال إن مجلس التعاون يجدد تأكيده على "سورية" هضبة الجولان، في إشارة إلى التحركات الإسرائيلية في المنطقة منذ سقوط نظام بشار الأسد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إن الزيارة تأتي تنفيذًا لمخرجات اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

ودعا اليحيا إلى رفع العقوبات عن سوريا، فيما أكد تضامن المجلس ودعمه وحدة واستقرار سوريا.