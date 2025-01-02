"هل يعتقد أنه سيعود للسلطة؟!".. مراسل CNN يعلق على بيان بشار الأسد وتفاصيل الساعات الأخيرة من رئاسته

مكان بشار الأسد في روسيا.. إليك ما نعرفه مع تزايد الغموض

(CNN)— أشعلت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مزاعم نشرتها بتقرير عمّا وصفته بـ"محاولة اغتيال" الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد في روسيا.

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور، صباح الخميس: "أفادت تقارير صحفية أن محاولة اغتيال طالت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكن الحساب الإلكتروني للجنرال SVR - الذي يُفترض أنه يديره أحد كبار الجاسوسين السابقين في روسيا، يقول إنه أصيب بالتعب يوم الأحد، ويزعم أن الأسد، 59 عاما، طلب المساعدة الطبية ثم بدأ على الفور تقريبا في ’السعال بعنف والاختناق‘"، نقلا على لسان مصدر أن "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن محاولة اغتيال قد حدثت.. وقيل إن الأسد عولج في شقته ومن المفترض أن حالته استقرت يوم الاثنين".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الروسية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكان الرئيس السوري المخلوع ذو القبضة الحديدية، بشار الأسد، الجيل الثاني من سلالة عائلية استبدادية احتفظت بالسلطة لأكثر من 5 عقود، ويُعرف الأسد بحكمه الوحشي لسوريا، التي دمرتها منذ عام 2011 حرب أهلية وحولتها إلى أرض خصبة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كما أشعلت حربًا دولية بالوكالة وأزمة لاجئين شهدت نزوح الملايين من ديارهم.

وبدأت الحرب بعد أن رفض نظام الأسد الرضوخ للاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في ذلك العام خلال الربيع العربي، وشن بدلًا من ذلك حملة قمع وحشية على الحركة السلمية، مما أسفر عن مقتل وسجن الآلاف في الأشهر القليلة الأولى فقط من الاحتجاجات.

وجاءت مشاهد الاحتفالات في المدن السورية كشاهد على فظاعة النظام، ففي حمص، أظهرت مقاطع فيديو رصدتها شبكة CNN سكان المدينة وهم يمزقون ملصقات تحمل صورة الأسد ووالده في مشاهد تذكرنا بصور رمزية من عام 2011.