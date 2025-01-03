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إليكم بعض الجمل والتغييرات لفهم ضجة المناهج الدراسية بالإدارة السورية الجديدة وسط نفي رسمي

الشرق الأوسط
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(CNN)-- تواجه الحكومة السورية الجديدة المؤقتة ردود فعل عنيفة بعد إعلان عن تغييرات في المناهج المدرسية، بما في ذلك إدخال ما يقول بعض النقاد إنه توجه إسلامي في التدريس.

لفهم ضجة المناهج الدراسية بالإدارة السورية الجديدة.. إليكم بعض الجمل والتغييرات
Credit: Syria education ministry facebook page

وتشمل التغييرات، المنشورة في قائمة التعديلات على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك، تغيير عبارة "طريق الخير" إلى "طريق الإسلام"، و"أولئك الذين لُعنوا وضلّوا" إلى "اليهود والنصارى"، وهو تفسير محافظ للغاية لآية من كتاب الإسلام المقدس، القرآن.

كما أعادت التعديلات تعريف كلمة “الشهيد” من أنه الشخص الذي مات في سبيل الوطن إلى من ضحى بنفسه "في سبيل الله"، وتظهر القائمة أنه تمت إزالة بعض الفصول بالكامل، بما في ذلك فصل عن "أصول الحياة وتطورها".

وليس من الواضح بعد ما إذا كانت التعديلات قد تم طرحها بعد، لكنها ستنطبق على جميع الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، وفي حين أن بعض التغييرات التي تنبذ نظام الرئيس السابق بشار الأسد كانت موضع ترحيب من قبل أولئك الذين تفاعلوا عبر الإنترنت، إلا أن تعديلات الفصل الديني أثارت غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب قيام الحكومة المؤقتة بإجراء تعديلات على المناهج الدراسية، بينما رفض آخرون ما اعتبروه محاولات "محو" أجزاء من تاريخ البلاد.

وعلق أحد المستخدمين على منشور الوزارة على فيسبوك، بأن “الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس من حقها إجراء هذه التعديلات على المناهج.. يجب تعديل المناهج بما يتوافق مع الدستور الجديد"، وانتقد آخرون ما اعتبروه ميلا إسلاميا باللغة.

ووسط ردود الفعل العنيفة، سعت الوزارة إلى التقليل من شأن التغييرات قائلة إن "المناهج الدراسية في جميع المدارس في جميع أنحاء سوريا تبقى دون تغيير حتى يتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعتها وتدقيقها"، إذ ورد في بيان صادر عن وزير التربية والتعليم نذير محمد القادري، إن الوزارة "أوعزت فقط بإزالة المحتوى الذي يمجد نظام الأسد المخلوع، واستبدال صور علم النظام بعلم الثورة السورية في جميع الكتب المدرسية".

واضافت الوزارة إن إعلانها يتعلق بتصحيح بعض "المغالطات" التي كانت موجودة في مناهج التربية الإسلامية في عهد نظام الأسد، "مثل التفسير الخاطئ لبعض الآيات القرآنية"، وكان وزير التعليم الجديد قد قال في وقت سابق إن المناهج الدراسية في سوريا لن تتغير إلا بعد إزالة الإشارات إلى حزب البعث الحاكم السابق.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، قال القادري إن الدينين الإسلامي والمسيحي سيستمران في تدريسهما كمواد دراسية في المدارس، وإن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين البنين والبنات، مضيفا لرويترز أن التعليم الثانوي سيظل منفصلا إلى حد كبير كما كان الحال في عهد الأسد.

ومن المفترض أن تكون الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام حكومة مؤقتة حتى تجري البلاد انتخابات، والتي قال أحمد الشرع في وقت سابق إنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات لتنظيمها.

ولا يزال من غير الواضح كيف ستسلم حكومة تصريف الأعمال السلطة بعد أن قالت سابقًا إنها ستبقى في السلطة حتى مارس 2025.

وتولت وزارة التربية المعينة حديثا دورها الشهر الماضي بعد الإطاحة بالأسد على يد مقاتلي الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة انبثقت من فرع سابق لتنظيم القاعدة. وقد سعى زعيمها أحمد الشرع في الأسابيع الأخيرة إلى إبعاد هيئة تحرير الشام عن تنظيم القاعدة، مروجاً لحكومة جديدة تتغذى على التسامح والشمول.

وقبل الإطاحة به، كان الأسد يقود حزب البعث، وهو حزب علماني قومي كان يتولى السلطة في سوريا منذ انقلاب عام 1963

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