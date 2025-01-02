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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الجديدة، نذير القادري، الخميس، على قرار الوزارة بتعديل المناهج الدراسية في البلاد، مؤكدا أنه تم حذف ما "يمجد" نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت وكالة "سانا"، عن الوزير قوله إن "المناهج الدراسية في جميع مدارس سوريا ما زالت على وضعها حتى تُشَكل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها".

وأضاف وزير التربية والتعليم السوري: "وقد وجهنا فقط بحذف ما يتعلق بما يمجد نظام الأسد البائد، واعتمدنا صور علم الثورة السورية بدل علم النظام البائد في جميع الكتب المدرسية"، طبقا لوكالة "سانا".

وأوضح الوزير نذير القادري أن "ما تم الإعلان عنه هو تعديل لبعض المعلومات المغلوطة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية، مثل شرح بعض الآيات القرآنية بطريقة مغلوطة، فاعتمدنا شرحها الصحيح كما ورد في كتب التفسير للمراحل الدراسية كافة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".