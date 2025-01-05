أسامة حمدان لـCNN عن حالة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة: لا أحد لديه أي فكرة

(CNN)-- دعت عائلة الرهينة ليري ألباج التي ظهرت في الفيديو الأخير الذي نشرته حركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واصفة اللقطات بأنها "مزقت قلوبنا إربا".

لقطة من فيديو حماس للرهينة ليري ألباج Credit: HAMAS

وفي الفيديو، الذي نشره الجناح العسكري لحركة حماس، تشير ألباج البالغة من العمر 19 عامًا إلى العام الجديد، لكن لا يوجد دليل قاطع على أن الفيديو تم تصويره خلال الأيام القليلة الماضية.

واحتجزت ألباج كرهينة مع مراقبين ميدانيين آخرين من قاعدة ناشال عوز العسكرية بالقرب من غزة خلال الهجمات عبر الحدود التي شنتها الحركة في 7 أكتوبر 2023، والتي قُتل فيها أكثر من 1200 إسرائيلي واحتُجز 250 رهينة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وقال مقر منتدى الرهائن والعائلات المفقودة إن عائلة ألباج سمحت بنشر لقطة ثابتة (صور) من الفيديو، وقالت الأسرة في بيان لها إن الفيديو "مزق قلوبنا إربًا. هذه ليست الابنة والأخت التي نعرفها.. وهي ليست على ما يرام، فمعاناتها النفسية الشديدة واضحة.. لقد شاهدنا البطلة ليري وهي تنجو وتتوسل من أجل حياتها.. إنها لا تبعد عنا سوى عشرات الكيلومترات، ومع ذلك لم نتمكن منذ 456 يومًا من إعادتها إلى منزلها".

وناشدت العائلة نتنياهو وزعماء العالم قائلة: "يجب ألا تفوتوا هذه الفرصة الحالية لإعادتهم كلهم (الرهائن)".

ويأتي إصدار مقطع الفيديو لليري ألباج وسط استئناف المفاوضات غير المباشرة في الدوحة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن، وهي المحادثات التي أظهرت حتى الآن القليل من علامات التقدم، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومصريين.