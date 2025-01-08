سوريا.. اجراءات جديدة لمن يحمل جواز سفر تركي ومن حصل على تأشيرة زيارة

دور أنقرة في سوريا وما إن كانت "الطرف الأجنبي الأكثر قوة" هناك الآن.. مسؤول تركي يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت السلطات السورية، الثلاثاء، عن إجراءات تنظيمية جديدة بالنسبة للسوريين الذي يقيمون في تركيا ويحملون جواز سفر تركي وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يحملون تأشيرة زيارة إلى سوريا.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش في تصريحات لوكالة الأنباء السورية: "بدأ صباح اليوم (الثلاثاء) عبور المواطنين السوريين حاملي الجنسية التركية إلى سوريا عبر معبر الحمام الحدودي".

وتابع: "أصبح يُسمح لهم مبدئياً الخروج والعودة دون الحاجة لحجز موعد مسبق، بشرط امتلاكهم جواز سفر تركياً ساري الصلاحية، كما بدأ أيضاً دخول أصحاب الإقامات زيارة إلى سوريا عن طريق حجز موعد مسبق من رابط تحديث البيانات مع التنويه إلى العودة من سوريا قبل انتهاء مدة الإقامة"، وفقا لما نقلته الوكالة.

ويذكر أن تركيا وسوريا تتشاركان في حدود بطول 911 كيلومترًا، وتستضيف حوالي 3.5 مليون سوري ممن فروا من بلادهم خلال السنوات الـ14 الماضية قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.