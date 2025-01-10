"هذا النصر تاريخ جديد للمنطقة".. شاهد كلمة الجولاني من الجامع الأموي في دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ماهر مروان محافظ العاصمة السورية، دمشق، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد الأموي الكبير ومحيطه، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووصف محافظ دمشق في تصريحات للوكالة "الحادث بأنه مؤسف".

وأضاف محافظ دمشق: "نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه".

وأكد المحافظ: "نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً". وختم ماهر مروان تصريحاته قائلا: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونؤكد أن هذه الحادثة لن تمر دون محاسبة المقصرين"، حسبما نقلت عنه وكالة "سانا".

ومن جانبه، أعلن مدير الصحة في دمشق، الدكتور محمد أكرم معتوق أن حصيلة الضحايا النهائية لحادث التدافع المؤسف الذي وقع في المسجد الأموي الكبير ومحطيه هي 4 وفيات و16 إصابة، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سانا".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 3 سيدات وإصابة 5 أطفال في حادث التدافع.