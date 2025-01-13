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القدس (CNN)-- قال وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار والرهائن لوقف القتال في غزة سيكون "كارثة" على الأمن القومي الإسرائيلي.

ووصف سموتريتش في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الاتفاق بأنه "صفقة استسلام" تتضمن إطلاق سراح "إرهابيين" و"إنهاء" إنجازات الحرب، بحسب قوله.

وأضاف سموتريتش: "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة العمل بكل قوتنا، لاحتلال وتطهير القطاع بأكمله، والسيطرة في النهاية على المساعدات الإنسانية من حماس، وفتح أبواب الجحيم على غزة حتى تستسلم حماس تماما ويعود جميع الرهائن".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الاثنين، إنه تم تحقيق "تقدم بشأن صفقة الرهائن".

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي: "لقد شهدنا بعض التقدم في المفاوضات، إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. إسرائيل تعمل مع أصدقائها الأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسوف نعرف قريبا ما إذا كان الطرف الآخر يريد نفس الشيء".

وكان مسؤول من "حماس" ذكر في وقت سابق، الاثنين، أن الحركة "تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق" مع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

لكن المسؤول قال لشبكة CNN، إنه لا تزال هناك عدة نقاط خلافية قائمة في المفاوضات الجارية التي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة.