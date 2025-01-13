كاميرا CNN ترصد وضع وقف إطلاق النار الهش على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. إليك ما وثقته

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(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله في لبنان كانت تهدد القوات الإسرائيلية، ومن بين الأهداف التي قصفت الأحد موقع لإطلاق الصواريخ وطرق على طول الحدود السورية اللبنانية تقول إنها تستخدم لتهريب الأسلحة إلى حزب الله.

وأشار الجيش الإسرائيلي الأحد إلى أنه أثار القضية مع مراقبي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله واتخذ الإجراء بعد “عدم تعامل (الأطراف المعنية) مع التهديدات”.

وكان أحد الشروط الرئيسية للهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني هو انسحاب الجماعة المسلحة المدعومة من إيران إلى شمال نهر الليطاني تقريبًا في جنوب لبنان.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت إسرائيل من أن وقف إطلاق النار قد ينهار إذا لم يفعل حزب الله ذلك.

ومن بين المجموعات المكلفة بالإشراف على تحركات الجماعة المدعومة من إيران: قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني ولجنة متعددة الجنسيات.

وتعهدت إسرائيل سابقاً باستئناف العمليات العسكرية إذا تم خرق الاتفاق. إذ قال عن هذه النقطة بالتحديد: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل وسوف يمنع أية محاولة من قبل منظمة حزب الله الإرهابية لإعادة بناء قواته وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وأفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية عن وقوع عدة غارات إسرائيلية يوم الأحد، بما في ذلك على منزل في عيتا الشعب بمنطقة بنت جبيل بجنوب لبنان.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما على الأقل اعتبارا من 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

في هذا الوقت، كان من المتوقع أن يتراجع مقاتلو حزب الله على بعد 40 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين انسحبت القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وقد صمد الاتفاق إلى حد كبير، على الرغم من اتهام كل جانب للآخر مرارا وتكرارا بانتهاكه.