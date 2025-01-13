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(CNN)-- يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب إسرائيل وحماس بات الآن في الأفق، فيما يمثل أول علامة حقيقية على التفاؤل الجاد داخل إدارة الرئيس جو بايدن منذ أشهر، وفقًا لمصادر مطلعة لشبكة CNN.

وبينما استمروا في التأكيد على أن المسؤولين سيظلون حذرين حتى تسفر المفاوضات عن اتفاق نهائي لإنهاء الصراع في غزة، قالت هذه المصادر إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يتم الإعلان عنه في الأيام الأخيرة المقبلة من ولاية بايدن.

لا يزال منسق بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك متواجدًا في المنطقة، للمساعدة في تسهيل المحادثات.

وفي الوقت نفسه، كان مبعوث الرئيس القادم دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، هناك أيضًا في الأيام القليلة الماضية، للمساعدة في ممارسة الضغط.

وأوضح ترامب علنًا أن إنهاء الحرب قبل توليه منصبه هو أولوية قصوى، وحذر مؤخرًا من أن كل "الجحيم" سوف يندلع في المنطقة إذا لم ينته الصراع بحلول الوقت الذي يؤدي فيه اليمين الدستورية.

تحدث بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع حول وضع المحادثات؛ وكان مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في مشاورات وثيقة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك ديفيد برنيا، ورئيس وزراء قطر، الاثنين، وفقًا لمصادر.

كانت رؤية نهاية للحرب، التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بين أولويات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحًا لبايدن.

ولكن على الرغم من الجهود والمفاوضات المتقطعة، استمر التوصل إلى اتفاق بعيد المنال من إدارة بايدن. وهناك عدد قليل من الرهائن الأمريكيين الإسرائيليين - الذين تم الإعلان عن وفاة العديد منهم - لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

وحاول المسؤولون الأمريكيون الاستفادة مما قالوا إنها تغييرات كبيرة في المنطقة في الأشهر الأخيرة ــ بما في ذلك تدهور قدرات حزب الله وإيران، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على حماس عقب وفاة زعيمها السابق يحيى السنوار ــ من أجل الدفع النهائي نحو التوصل إلى اتفاق. ولكن هذه الجهود لم تنجح.