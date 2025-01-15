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(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال مكالمة هاتفية بينهما، الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان حول الاتصال: "ناقش الزعيمان المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن بناءً على الترتيب الذي وصفه الرئيس بايدن العام الماضي وأيده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وأضاف البيت الأبيض: "أكد الزعيمان على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق لتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي أتاحها وقف إطلاق النار إلى جانب عودة الرهائن إلى أسرهم"، وقد التزم الزعيمان بالبقاء في تنسيق وثيق خلال الساعات المقبلة.

ويذكر أن حماس وإسرائيل هما أقرب ما يكونان إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أشهر، كما يقول الوسطاء، ومع استمرار المفاوضات في قطر، قالت حماس إن المحادثات في “مراحلها النهائية”، وقال مسؤول إن إسرائيل “مستعدة لوقف إطلاق النار”.