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(CNN)-- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، إن "العديد من النقاط العالقة لا تزال قائمة" في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الرهائن، لكنه يتوقع تسويتها الليلة.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو، في بيان: "لا تزال هناك عدة نقاط عالقة في الإطار، ونأمل أن يتم الانتهاء من هذه التفاصيل الليلة".

وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات لشبكة CNN، إن التفاصيل التي تتم مناقشتها هي هوية بعض السجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة.

وقالت مصادر متعددة قريبة من المحادثات لشبكة CNN إن إسرائيل وحماس اتفقتا على صفقة، رغم أنه لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد.