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(CNN)-- قالت "حماس"، الجمعة، إن الوسطاء توصلوا إلى حل للعقبات النهائية أمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والسجناء بين إسرائيل والحركة.

وقال رئيس مكتب الشهداء والأسرى التابع لحركة حماس، زاهر جبارين في بيان، الجمعة: "تم تسوية العقبات التي نشأت بسبب فشل (إسرائيل) في الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت مبكر صباح الجمعة"، حسب قوله.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال، الخميس، إن العقبات التي ظهرت في اللحظة الأخيرة لا تزال قيد الحل على طاولة المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يؤكد لاحقا، الجمعة، أنه تم التوصل لاتفاق بشأنها.

ومن المتوقع أن يدخل الجزء الأول من الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد المقبل، بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي لإقرار الصفقة، الجمعة.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة تحتجزهم حماس وحلفاؤها منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.