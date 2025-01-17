"هل هذه مزحة؟".. شاهد رد بايدن عند سؤاله عما إن كان ينبغي منح ترامب بعض الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار

بلينكن يفصّل لـCNN ما سيحدث بوقف إطلاق النار في غزة.. وهذا ما قاله عن حماس و"الفرسان" الذين كانت تنتظرهم

ملوحًا بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. شاهد ما قاله بن غفير بعد أنباء عن اتفاق بشأن غزة

"بتخلص.. يا ونحن موجودين ولا رايحين".. شاهد ما قاله سكان غزة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس

(CNN) -- واصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، الادعاء بأنه لو لم يفز بالانتخابات الرئاسية لما كان من الممكن إتمام صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وقال "من الأفضل أن تتم قبل أن أقسم اليمين".

وأضاف ترامب، في برنامج "دان بونجينو": "أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم. وعلينا إخراجهم، وسيكون الأمر رائعًا عندما نفعل ذلك".

ووصف ترامب الرئيس جو بايدن بأنه "غير مهذب"، وذلك تعليقا على إجابة بايد بعد أن سأله أحد الصحفيين، الأربعاء، عما إذا كان يستحق الفضل في الصفقة، فرد بايدن: "هل هذه مزحة؟".

وقال ترامب: "كان من غير المهذب أن يقول بايدن، أوه، لم يفعل أي شيء. إذا لم أفعل هذا، إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبدًا. لن يخرجوا أبدًا. تمامًا مثل موقف جيمي كارتر مع ريغان".

وتابع: "إذا لم نشارك في هذه الصفقة، فلن تتم أبدا، ولن يرى الرهائن الحياة مرة أخرى على الأرجح، لكنهم بالتأكيد لن يتم إطلاق سراحهم لفترة طويلة".

وذكر: "لا، لقد غيرنا مسار الصفقة، وغيرناها بسرعة، وبصراحة، من الأفضل أن يتم ذلك قبل أن أقسم اليمين، وأفترض أنه الآن، كما تعلمون، لقد تصافحنا ووقعنا على وثائق معينة، لكن من الأفضل أن يتم ذلك".

وواصل ترامب الادعاء بأن بايدن يجعل عملية الانتقال صعبة، وقال: "إنه يجعل كل شيء صعبًا للغاية".

وقال: "في اليوم الذي سأتولى فيه السلطة، سنصدر أوامر تنفيذية، وسوف نلغي معظمها، وأيًا كان ما لا يمكننا عكسه، سنذهب إلى المحكمة، وسنفوز بسهولة شديدة وبسرعة".