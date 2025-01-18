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تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

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القدس (CNN)-- من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن نحو 2000 سجين فلسطيني خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، صباح الأحد.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار من 3مراحل، ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى ستة أسابيع وأن تشهد إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية. ومن المتوقع إطلاق سراح رهائن أجانب، بينهم أمريكيون وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الاتفاق لشبكة CNN، الجمعة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بعد مداولات استمرت لأكثر من سبع ساعات، الجمعة، حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وفي إطار قرار الموافقة على الصفقة، قالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إنها وافقت على إطلاق سراح 737 سجينا ومعتقلًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 1167 من سكان غزة الذين تحتجزهم ولم يشاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

ومع ذلك، قال مكتب إعلام الأسرى ومقره غزة في بيان، السبت، إن إسرائيل ستفرج عن 1737 سجينا، من بينهم 120 امرأة وطفل. وبحسب المكتب، سيكون من بين المفرج عنهم أيضا ما يقرب من 300 فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ومن غير الواضح لماذا أصدر الجانبان أرقاما مختلفة. وتواصلت شبكة CNN مع الطرفين للتوضيح.