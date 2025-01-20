اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

جون كيربي لـCNN عن اتفاق غزة: لا نريد أن يكون التركيز على من يعود له الفضل.. وهذه أسباب التأخير

تحليل.. ماذا يعني اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حقًا؟

(CNN)-- توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالشكر، إلى رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على دوره في المساعدة في التوسط بمحادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، خلال اتصال هاتفي، الأحد.

وبدأت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار رسميا، الأحد، بالإفراج عن 3 رهائن إسرائيليات، و90 سجينا فلسطينيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تحدث بلينكن مع رئيس الوزراء القطري حول الحاجة إلى التخطيط لما بعد الصراع في غزة، وقال إنه يأمل أن يتمكنوا من العمل على "بناء سلام دائم في المنطقة".

وفي اتصال هاتفي منفصل، ناقش بلينكن الخطوات المستقبلية بشأن الأمن الإقليمي، مع نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية، أيمن الصفدي. وشكر بلينكن الصفدي على دور الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر الأردن.