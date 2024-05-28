"لا يوجد أحد آمن.. لا شيخ ولا طفل ولا امرأة".. صور مروعة من رفح بعد غارات الطائرات الحربية الإسرائيلية

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(CNN)-- شُوهدت الدبابات الإسرائيلية في وسط مدينة رفح للمرة الأولى خلال الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى مرحلة جديدة من العملية الإسرائيلية رغم الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.

ويأتي الهجوم البري بعد أيام فقط من شن إسرائيل غارة جوية على مخيم للنازحين في جنوب مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات وإثارة غضب عالمي.

في هذه الأثناء، اعترفت ثلاث دول أوروبية، الثلاثاء، بالدولة الفلسطينية، وتدرس دول أخرى اتخاذ نفس الخطوة.

فيما يلي آخر التطورات:

الدبابات في رفح: توغلت الدبابات الإسرائيلية في مدينة رفح، الثلاثاء، حسبما أفاد شهود عيان لشبكة CNN. وقال علاء أبو إبراهيم، أحد السكان، إن الدبابات شوهدت في دوار العودة وسط المدينة؛ وقال شاهد آخر إن الدبابات "تقدمت في منتصف الليل". وبدأت اسرائيل هجومها على رفح في السادس من مايو/أيار رُغم الدعوات لضبط النفس قائلة إنها بحاجة لدخول المدينة لاستكمال هدفها الحربي المتمثل في تدمير حماس.

"خطأ" في الهجوم على المخيم: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح - والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وإصابة 200 آخرين - كانت "خطأ مأساويًا". وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الاثنين، إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بأنها استخدمت ذخيرة دقيقة لضرب هدف في رفح، لكن الانفجار أدى إلى إشعال خزان وقود قريب، مما أدى إلى اشتعال النيران في المخيم.

إدانة عالمية: لكن الضربة الإسرائيلية أثارت تعليقات لاذعة من العديد من أقرب حلفائها، وحثت إسرائيل على الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل الأسبوع الماضي بوقف هجومها على رفح على الفور. ودعت فرنسا إلى وقف العمليات الإسرائيلية في رفح.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية: اعترفت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الثلاثاء، رسميًا بالدولة الفلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 دولة قامت بذلك منذ عام 1988. وستبدأ الدول الأوروبية الثلاث عملية تعيين سفير وفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية. وستدرس سلوفينيا هذا الأسبوع أيضًا اقتراحًا للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

توصيل المساعدات إلى غزة: قال مسؤولون إسرائيليون إن أكثر من 370 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت غزة الاثنين - بما في ذلك 154 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم. لكن الأونروا، وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، قالت الاثنين إنها استلمت 30 شاحنة فقط للتوزيع في غزة بسبب القيود الشديدة على الحركة والأعمال العدائية المستمرة.

النزوح من رفح: فر حوالي مليون شخص من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بحسب الأونروا. وكان العديد من هؤلاء الأشخاص قد فروا إلى رفح بعد أن نزحوا بسبب القتال الدائر في شمال غزة، لكنهم نزحوا الآن مرة أخرى. وقالت الأونروا: "يومًا بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".