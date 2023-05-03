علاء مبارك يغرد عن "طفرة غير مسبوقة" في السعودية بكل المجالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، الضوء على ما قال إنها "طفرة غير مسبوقة" تشهدها المملكة العربية السعودية في كل المجالات.

جاء ذلك في تغريدة لعلاء على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات شيء يدعو للفخر والاعتزاز، خاصة قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعاً بكراً والذي يشهد تطورًا غير مسبوق، تستهدف المملكة 100 مليون سائح بحلول عام 2030 ما بين سياحة داخلية وخارجية وذلك من خلال زيادة معدلات جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبجانب برنامج ربط جوي ضخم من أجل زيادة الجهات السياحية من وإلى المملكة.."

وتابع قائلا: "هذا بالإضافة إلى الاهتمام الملحوظ بالفعاليات الفنية والثقافية والمهرجانات التي تقيمها الدولة بذكاء شديد ونشاهدها جميعاً وذلك لجذب القوى الناعمة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كل هذا من أجل تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية".

ويذكر أن السعودية بدأت في العام 2019 بمنح تأشيرات سياحية جديدة بتسهيلات من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي والذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجابا.