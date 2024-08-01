دبي.. إيلون ماسك يشعل تفاعلا بتعليق عن المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة أكس "تويتر سابقا"، إيلون ماسك، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد تعليق ووصف أطلقه على مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

تعليق ماسك جاء على تدوينة كتبها "حسن سجواني" مستشهدا بتقرير عن CNBC ورد فيه "دبي تستعد لاستقبال المزيد من المليونيرات مع تخلي الأثرياء عن المملكة المتحدة"، ليعلق ماسك بالقول: "دبي تفوز".

ويذكر أن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاءه"، ومقرها العاصمة البريطانية لندن كشفت عن تقرير يسلط الضوء على أغنى مدن العالم وأسرعها نموًا والتي تضم أكبر عدد من والمليونيرات والمليارديرات، مصحوبة برؤى عالمية وعقارية من كبار الخبراء الأكاديميين والصناعيين.

وقد صنف التقرير المدن الأسرع نموًا بعدد أصحاب الملايين خلال الفترة ما بين عام 2023 وعام 2013. حيث جاءت مدينة شنجن الصينية في المرتبة الأولى بمعدل %140. وضمن المدن العشر الأولى الأسرع نموا بالمليارديرات، شملت القائمة مدن في أمريكا والصين والهند ومدينة عربية واحدة وهي دبي، التي حازت على المرتبة العاشرة بمعدل نمو بلغ %78.