(CNN)-- تتبع الرياح في جنوب كاليفورنيا نمطًا تصاعديًا وهبوطيًا يتماشى مع وقت اليوم، حيث من المتوقع أن تهب أقوى الرياح صباح الثلاثاء قبل أن تنخفض في فترة ما بعد الظهر فقط لتعود مرة أخرى بعد غروب الشمس.

تفسير ذلك يعود إلى أن الرياح مدفوعة بتغيرات في الضغط - والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة الحرارة - على السطح وكل طبقة من طبقات الغلاف الجوي. تهب أقوى الرياح عندما يكون الفرق في الضغط بين موقعين معينين هو الأكبر.

يكون هذا الفرق أعظم بشكل عام في ساعات الليل والصباح عندما تكون الأرض - في هذه الحالة، حوض لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها - أكثر برودة بكثير من المحيط القريب. تفقد المسطحات المائية الكبيرة الحرارة بشكل أبطأ بكثير من الأرض الجافة القريبة، لذلك تتدفق الرياح من الأرض إلى البحر.

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع درجة حرارة الأرض أثناء النهار، يضيق هذا الفرق في درجة الحرارة والضغط من الأرض إلى المحيط وتستجيب الرياح بتخفيف قوتها.

ولكن هناك استثناءات لكل قاعدة. تتدفق الرياح من الضغط المرتفع في الغلاف الجوي إلى الضغط المنخفض، وفي بعض الأحيان يكون كلاهما قويًا لدرجة أنه يتغلب على تغيرات الرياح التي تحركها درجات الحرارة، والمعروفة بالرياح النهارية.

وكانت رياح "سانتا آنا" التي ضربت جنوب كاليفورنيا في بداية الشهر إحدى هذه الحالات، حيث كانت الرياح العنيفة تهب باستمرار بغض النظر عن الوقت خلال اليوم.