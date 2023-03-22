لعشّاق القهوة.. متى عليكم التوقّف عن شرب المنبّهات مع اقتراب رمضان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع اقتراب رمضان وما يعنيه ذلك، من التعايش مع عدم شرب القهوة الصباحيّة المعتادة يوميًا.. قد لا يكون بالأمر السهل.

ولمن يرغب بالتخفيف من مشاعر الانزعاج التي قد تنجم عن ذلك، أوصت وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها على "تويتر" بالتوقّف عن شرب المنبّهات، مثل القهوة، قبل بدء رمضان بأسبوع.

ويساهم ذلك بتجنّب الشعور بالصداع الشديد في أول يوم من الصيام.

ولمن لا يمكنهم تخيّل نهارهم من دون قهوة، فبإمكانهم شربها في أوقاتٍ معيّنة خلال شهر رمضان، لكن يجب عدم الإكثار منها أيضًا، واغتنام فرصة الصوم للتقليل من استهلاكها في حال كانوا من الأشخاص المدمنين عليها بكثرة.

وبما أنّ الكافيين يساعد على التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ يبقى مفعولها خلاف فترة الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

وتذكر ألّا تستهلكها على معدة فارغة وقبل وجبة الإفطار، إذ أنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة، ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح.

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