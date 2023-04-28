إليك قائمة بأفضل الحميات الغذائية الشائعة لصحة قلبك

حصلت على لقب أفضل حمية لعام 2023 .. كيف يمكن لحمية البحر الأبيض المتوسط أن تؤثر على فرص إصابتك بسرطان الثدي؟

ليست فقط مفيدة للقلب وضغط الدم.. حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحميك أيضًا من تلف الدماغ ومرض الزهايمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد أمراض القلب، السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء حول العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية. لكن، هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها من أجل تقليل مخاطر الإصابة على نحو كبير.

فإلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين، اتباع نظام غذائي صحي يعتبر وسيلة أساسية للوقاية من أمراض القلب.

لكن، ما هو النظام الغذائي الأفضل الذي يُلّبي الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية؟

في بيان علمي جديد، صنّف كبار الخبراء في التغذية، 10 أنظمة غذائية شائعة، بحسب قدرتها على تلبية الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية، التي نُشرت عام 2021.

وتتوافق حمية DASH الغذائية بنسبة 100٪ مع أهداف جمعية القلب الأمريكية لتناول طعام صحي للقلب.

وتسمح حمية بيسكاتاريان بتناول منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، والمأكولات البحرية الأخرى، بينما تمنع استهلاك اللحوم والدواجن. وتتوافق هذه الحمية بنسبة 92٪ مع الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية.

وتوافقت حمية البحر الأبيض المتوسط، الحائزة على جوائز متتالية، بنسبة 89٪ مع التوصيات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية.

وجاء النظام الغذائي الشهير في المرتبة الثالثة لأنه يوصي بكوب صغير من النبيذ الأحمر يوميًا، ولا يحدّ من استهلاك الملح، بحسب قول المؤلف الرئيسي كريستوفر غاردنر، أستاذ باحث في الطب بمركز ستانفورد لأبحاث الوقاية في كاليفورنيا.

وربطت الأبحاث حمية البحر الأبيض المتوسط بتقليل مخاطر الإصابة بالسكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي، إضافة إلى فقدان الوزن، وتقوية العظام، وقلب أكثر صحة وحياة أطول.

وكانت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، مثل Atkins، وأنظمة كيتو المختلفة في المستوى الأدنى لأنماط الأكل الصحي للقلب، بسبب تركيزها على اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان الكاملة، والدهون المشبعة، وكذلك تناول كميات محدودة من الفاكهة والخضار.

وتوافق كل من النظام الغذائي النباتي، الذي يحتوي على أكثر من 10٪ من الدهون، والأنظمة الغذائية قليلة الدسم، بنسبة 78٪ مع الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية، وفقًا للبيان.

وقال طبيب القلب الوقائي، أندرو فريمان، غير المشارك في تطوير بيان جمعية القلب الأمريكية: "قمنا باستطلاع آراء ألف طبيب قلب منذ خمس أو ست سنوات، واتضح لنا أنّ 90٪ منا لا يعرفون شيئًا عن التغذية".

وتابع فريمان أنّ المرضى يحتاجون إلى مناقشة أطبائهم حيال التغذية عند إجراء فحوصهم المنتظمة.

وشدد غاردنر على أنه تم تقييم كل نظام غذائي بالتصنيف.

ويوفر البيان الجديد معلومات حول كيفية تقديم الأطباء المشورة للمرضى الذين لا يتناولون طعامهم بالشكل الأمثل، سواء بسبب التكلفة، أو ضيق الوقت، أو ضغوط أخرى.