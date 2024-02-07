ما هي أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعا بالعالم في عام 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن أحدث التقديرات للعبء العالمي للسرطان، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السرطان بتاريخ 4 فبراير/ شباط من كل عام،

ونشرت منظمة الصحة العالمية أيضًا نتائج استقصاء من 115 دولة، أظهرت أن غالبية البلدان لا تمول بشكل كافٍ خدمات مرض السرطان والرعاية التلطيفية ذات الأولوية، كجزء من التغطية الصحية الشاملة.

وتسلط تقديرات الوكالة الدولية لبحوث السرطان، استنادا إلى أفضل مصادر البيانات المتاحة بالبلدان في عام 2022، الضوء على العبء المتزايد لمرض السرطان، والتأثير غير المتناسب على السكان المحرومين، والحاجة الملحّة لمعالجة عدم المساواة بمجال السرطان في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2022، كان هناك ما يقدر بنحو 20 مليون حالة سرطان جديدة و9.7 مليون حالة وفاة.

وكان العدد التقديري للأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة خلال 5 سنوات بعد تشخيصهم بالسرطان 53.5 مليون.

ويصاب حوالي 1 من كل 5 أشخاص بالسرطان في حياتهم، ويتوفى حوالي 1 من كل 9 رجال و1 من كل 12 امرأة بسبب المرض.

3 أنواع رئيسية من السرطان في عام 2022: سرطان الرئة، والثدي، والقولون

وتظهر التقديرات الجديدة المتاحة في المرصد العالمي للسرطان التابع للوكالة الدولية لبحوث السرطان أن 10 أنواع من السرطان شكّلت مجتمعًة حوالي ثلثي الحالات الجديدة والوفيات على مستوى العالم في عام 2022.

وتغطي البيانات 185 دولة و36 حالة سرطان.

وفي الانفوغراف أعلاه، تعرفوا إلى أكثر أنواع السرطان شيوعا بالعالم في عام 2022

وكان سرطان الرئة هو السرطان الأكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسجيل نحو 2.5 مليون حالة جديدة تمثل نسبة 12.4% من إجمالي الحالات الجديدة.

واحتل سرطان الثدي لدى الإناث المرتبة الثانية، بـ2.3 مليون حالة جديدة تمثل 11.6% من إجمالي الحالات الجديدة، يليه سرطان القولون والمستقيم بـ1.9 مليون حالة جديدة تمثل 9.6% من إجمالي الحالات الجديدة، ثم سرطان البروستاتا بـ1.5 مليون حالة تمثل 7.3% من إجمالي الحالات، وسرطان المعدة بنحو 970 ألف حالة، تمثل 4.9%.

وكان سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان، حيث تم تسجيل 1.8 مليون حالة وفاة، تمثل نسبة 18.7% من إجمالي وفيات السرطان، يليه سرطان القولون والمستقيم بـ900 ألف حالة وفاة، تمثل 9.3% من إجمالي الوفيات، وسرطان الكبد بـ760 ألف حالة وفاة، تمثل نسبة 7.8%، وسرطان الثدي، بـ670 ألف حالة وفاة، تمثل 6.9% من إجمالي الوفيات، ثم سرطان المعدة بـ660 ألف حالة وفاة، تمثل نسبة 6.8% من إجمالي الوفيات.

ومن المرجح أن عودة ظهور سرطان الرئة باعتباره السرطان الأكثر شيوعاً ترتبط باستمرار تعاطي التبغ في آسيا.

وكانت هناك بعض الاختلافات بحسب الجنس في معدل الإصابة والوفيات بالمجموع العالمي لكلا الجنسين.

بالنسبة للنساء، كان سرطان الثدي هو السرطان الأكثر تشخيصًا والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان، في حين كان سرطان الرئة الأكثر تشخيصًا والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان لدى الرجال.

وكان سرطان الثدي هو السرطان الأكثر شيوعا بين النساء في الغالبية العظمى من البلدان (157 من 185).

وبالنسبة للرجال، كان سرطان البروستاتا، وسرطان القولون، والمستقيم هما ثاني وثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا، في حين كان سرطان الكبد، والقولون، والمستقيم ثاني وثالث أكثر أسباب الوفاة بالسرطان شيوعًا.

وبالنسبة للنساء، كان سرطان الرئة والقولون والمستقيم هما ثاني وثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا وأكثر أسباب الوفاة بالسرطان شيوعًا.